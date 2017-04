Atrapan abejas en el Km. 10

NUEVO LAREDO, TAM.- Apicultores de la localidad, con el fin de ir incrementando sus colonias de colmenas, se han puesto a trabajar de la mano con la ciudadanía y la Dirección de Protección Civil y Bomberos, buscando capturar todas las colmenas posibles, y sacar provecho de las mismas.

Tal es el caso que el jueves vecinos del kilómetro 10, reportaron directamente a los apicultores, la presencia de una enorme colmena, acudiendo inmediatamente estos para retirar dicho panal, obteniendo el beneficio de abejas nuevas, y alejando el peligro para los ciudadanos.

Los ciudadanos puedan reportar los enjambres al 911 o al teléfono 712-89-11 y de allí canalizan el reporte para que puedan capturar a las abejas y siga creciendo el proyecto de apicultura en la ciudad.

En cuanto a recomendación por porte de Protección Civil para evitar ser atacados por las abejas es mantenerse alejados de las colmenas, no usar perfumes fuertes, no apalearlas, no poner asadores cerca que las moleste el humo, y obviamente reportar a las autoridades.