Atora Tribunal Agrario solución a 180 juicios

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Aunque la regularización de problemas de tenencia de la tierra inició desde hace más de una década, al menos 180 juicios agrarios se mantienen agotador en los tribunales agrarios, reveló Sergio Villarreal Brictson.

“Pese a que en algunas ocasiones grupos de campesinos han acudido a realizar manifestaciones y plantones a las afueras de la dependencia a nuestro cargo, ha sido solo para ejercer alguna presión para que se les apoye en la agilización de los trámites, en los cuales se les ha brindado el apoyo”, señaló.

El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Tamaulipas, SEDATU, comentó lo anterior, luego de ser consultado acerca del trabajo que ha venido realizando esa dependencia y sobre los constantes plantones y protestas que llegan a realizar, principalmente grupos de productores agrícolas de nuestro estado.

Esta dependencia solamente apoya en las gestiones ante los tribunales agrarios realizando trabajos que tienen que ver con estudios técnicos, que al final de cuentas es lo que demandan las organizaciones de campesinos, que en ocasiones han realizado plantones en oficinas de la Secretaría, precisó.

“Muchas de esas peticiones son juicios agrarios que efectivamente tienen más de 40 o 50 años, son expedientes que no están en la Sedatu, están en los tribunales, donde al final de cuentas debe encontrárseles una solución que satisfaga a las partes involucradas”, agregó.

El funcionario federal comentó que en su mayoría, se trata de expedientes que datan desde hace 40, 50 y posiblemente hasta 60 años, en los que no se ha encontrado solución por diversas causas no está manos de la SEDATU el resolver, si no, en el Tribunal Agrario a quien le corresponde esta materia.

Cuando las organizaciones de campesinos o productores van a la Delegación y se plantan en las oficinas por espacio de horas o días, lo que buscan es ejercer presión a efecto de que se les agilice la participación que tiene la Secretaría en estos temas, precisó.