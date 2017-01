‘Atlanta’ arrebata Globo de Oro a ‘Mozart in the Jungle’, como Mejor Serie Musical

LOS ÁNGELES.- ‘Atlanta’, fue la serie ganadora en los premios Globos de Oro 2017, la cual trata de un joven que vive en Atlanta (Georgia), el cual ha cometido muchos errores en su vida y está intentando arreglar todos ellos, desde hacer que su novia vuelva a confiar en él hasta arreglar las cosas con su familia.

Esta es protagonizada por Donald Glover como Earn Marks, el joven que se convierte poco a poco en manager de su primo. “Paper Boi”, el famoso rapero, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield, Zazie Beetz, Harold House Moore y Cranston Johnson.

Atlanta es una comedia semi-autobiográfica en torno a las propias experiencias de su creador, Donald Glover, que también es guionista de la serie.

that special sauce. s/o to cast and crew on the #GoldenGlobes win.#AtlantaFX pic.twitter.com/54TAK4dOCi

— AtlantaFX (@AtlantaFX) January 9, 2017