Atienden de parto normal a niña de 12 años

NUEVO LAREDO, TAM.- En el Hospital Materno Infantil continúan atendiendo partos de manera continua, a tal grado que llegan a brindar una atención de entre 100 a 140 partos por mes sobre todo en adolescentes, los cuales continúan a la alza, ya que de este número el 40 o 50 por ciento de las embarazadas oscilan entre los 12 a 18 años.

El doctor Jorge Pérez Santos director del hospital, manifestó que desafortunadamente el parto en adolescentes van a la alza, aunque en este año han tenido un solo caso donde la embarazada tenía apenas 12 años de edad.

“Nomás imagínate en la niña de 12 años su organismo no está preparado aún para la maternidad, vienen daños psicológicos, deterioros en tu cuerpo, oséa, que una cosa te conlleva a la otra, este parto de la niña de 12 años fue un parto normal, ojalá que la familia de ella se concientice y la ayuden”, indicó.

Añadió que las consecuencias en el embarazo las puede haber tanto en adolescentes como en personas ya grandes de edad, y las consecuencias se las propone la misma mujer, ello al no respetar la maternidad y sobre todo no respetar la llamada “cuarentena”. Destacó que si la mujer se cuida, si se respeta a sí misma, no se debe tener ninguna complicación ni a futuro ni a corto plazo, cuando nace un bebé de una madre muy joven o ya grande de edad, el niño nace bien; porque se encarga de nutrirse de lo que le haga falta, la que se deteriora es la mamá.

Precisó que las que sufren las consecuencias de un embarazo que no tiene un control perinatal adecuado son las pacientes, al nosocomio llega un buen número de pacientes que llegan a dar a luz sin haber consultado una sola ocasión, a un médico.

Precisó que ahí se puede tener un futuro incierto porque el hecho de que no se sabe lo que podrá suceder en el quirófano, donde se pueden presentar un sinnúmero de complicaciones entre ellos el desprendimiento de placenta, desproporción cefalopelvica, entre otras más.

Pérez Santos reveló que estas y otras complicaciones se pueden detectar durante un buen control prenatal, el problema es cuando se llega a trabajo de parto inclusive ya avanzado, por lo que tienen que poner todo lo que está de su parte, para que se puede tener un parto bien y saludable.

“Ya cuando salen del proceso del embarazo, se revisa muy bien tanto al bebé como a la mamá, y se les nutre de los soportes que hagan falta, ya sea vitamínicos. Porque a lo mejor hay grado de desnutrición de la madre, o se concientizan a través de las consultas pos parto que deben ser requeridas aquí en el hospital, o en los módulos de la localidad”, subrayó.