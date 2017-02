Atienden alcalde y cónsul temas migratorios

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal, Enrique Rivas sostuvo una reunión con el cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Phillip Linderman para tratar los temas de migración y posibles deportaciones masivas de mexicanos.

El encuentro se realizó en privado en la oficina del alcalde en Presidencia Municipal, donde dialogaron por espacio de 30 minutos sobre los temas que más inquietan en este momento a la población de los dos Laredos.

El presidente Rivas Cuéllar informó que no existe notificación de parte del Consulado de Estados en esta frontera, de repatriaciones masivas y que siguen trabajando de la mano para apoyar el Tratado de Libre Comercio (TLC).

“A partir del 1 de octubre la relación con el cónsul ha sido muy cordial y de mucha colaboración, en esta ocasión abordamos temas vitales para Nuevo Laredo como lo es el Tratado de Libre Comercio, él está de acuerdo en defenderlo y me reafirmó la invitación para viajar a Washington y defender este tratado así como la ampliación del Puente del Comercio Mundial. Phillip me comparte que hasta la fecha no ha tenido notificación de que aumenten las repatriaciones”, comentó el edil

Este 18 de febrero en la Ceremonia del Abrazo, Nuevo Laredo y Laredo, Texas darán muestra que comparten una historia que los une más allá de cualquier frontera física, estrechando sus lazos de amistad.

“En esta Ceremonia del Abrazo haremos saber al mundo las coincidencias que tenemos, la hermandad que existe entre Nuevo Laredo y Laredo Texas”, puntualizó el munícipe.