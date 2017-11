Atienden a niños de 4 años con enfermedades mentales

NUEVO LAREDO, TAM.- Alrededor de 30 pacientes diarios atiende el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) ubicado en Privada Pedro Pérez Ibarra 13 A; Parque Industrial Los Dos Laredos, las edades de los pacientes oscilan entre los 4 y 65 años de edad.

Así lo dio a conocer el director de este centro, Isidro Caballero Jiménez, médico psiquiátra, quien agregó que desde los 4 años tienen problemas de patología mental, aunque el rango en que más se atienen son adolescentes, y hasta los 50 años de edad.

“Por lo regular se da una consulta semanal por cuestiones de tratamiento médico, también puede ser el tratamiento por quincena o por mes, según sea el caso de cada paciente, ya cuando el paciente está estable, puede tener cita cada dos o tres meses”, dijo.

Añadió que hay pacientes que se dan de alta, más sin embargo siguen en control porque son enfermedades crónicas las que padecen, que tienen que estar bajo tratamiento medico, si no pueden tener recaídas.

Precisó que uno de los principales síntomas de la salud mental es cuando se empieza a presentar el insomnio, ya que el insomnio constante requiere que el paciente requiera ayuda para tratar de encontrar el origen del insomnio, además se empieza también con cambios de ansiedad y tristeza.

Reveló que otro problema que provocan los problemas psiquiátricos son los conflictos de parejas, así como disturbios emocionales en los niños, además de conductas inadecuadas en las escuelas.

El psiquiátra mencionó que no necesariamente al paciente se le tiene que llamar loco, incluso esa palabra no se puede mencionar, ya que en el Cisame se apoya a las personas que pasan por un estado emocional, y no necesariamente tiene que estar locos.