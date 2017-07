Atienden a 26 niños de labio y paladar hendido

NUEVO LAREDO, TAM.- Un total de 26 niños beneficiados son los que a atendido La Asociación Labio y Paladar, además se sigue trabajando con ellos en los tratamientos de ortodoncia y cirugías, las cuales por lo regular las tienen cada 15 días.

Alfredo Gallegos Rodríguez, presidente y fundador de esta asociación, mencionó que hace ocho días realizaron la cirugía a un joven, mientras que dentro de ocho días efectuarán otra a una niña, y así continúan trabajando durante todo el año.

“Regularmente es el promedio que tenemos, a veces hemos tenido hasta 30, pero no sé son cuestiones personales de los papás de que sus hijos no sigan con el tratamiento, de no llevarlos no sé, pero pues nosotros estamos siempre ahí para atender”, explicó.