Atiende IMSS a beneficiarios de ISSSTE y Seguro Popular

CIUDAD VICTORIA,TAM.- El mantener abiertas 103 unidades médicas rurales y 10 unidades móviles, además de los 4 hospitales regionales, permite al IMSS atender en muchas ocasiones a personas que por alguna necesidad médica, acuden a estos centros hospitalarios cuando ellos son beneficiarios del ISSSTE o tienen Seguro Popular, dijo José Espronceda Galván.

“Yo creo que porque habitan en la comunidad, te voy a dar dos ejemplos, en el caso de Tula que tenemos hospital la Secretaria de Salud no regional, el IMSS tampoco tiene hospital y se atienden con nosotros, es el mismo caso que Soto la Marina, a lo que podríamos agregar también municipios como San Carlos e Hidalgo”, señaló.

Tenemos 103 unidades médicas rurales, nuestros 4 hospitales y 10 unidades móviles y justo con eso estamos atendiendo a la población, señaló el Gerente de IMSS Prospera en Tamaulipas al agregar que les gustaría tener un hospital rural en la zona de la frontera porque también atienden a migrantes a través de dos consultorios que tienen en dos casas de migrante, una en Nuevo Laredo y la otra en Matamoros.

“Mira no es un indicador que manejemos nosotros atendemos a quien va a nuestras unidades, se les abre un expediente clínico, entonces eso se sigue a través del sistema y el mismo sistema nos va ir dando el comportamiento, pero así como detectados no pero si llega gente beneficiaria del Seguro Popular, muchos el propio ISSSTE, que se atiende en nuestras unidades”, señaló al destacar que no hay un número estimado de cuántas personas beneficiarias de esos organismos, son atendidas en el Seguro Social.

Comentó también que acaban de recibir la circular donde se les indica el nuevo padrón, el avance que tuvieron el año pasado cuando iniciaron con 260 mil y ahora suman 281 mil derechohabientes o beneficiarios del programa.

No nos manejamos de meta, simplemente cuando hay la incorporación de familias prospera al padrón ellos deciden de acuerdo de donde viven a que se incorporan, si al Seguro Popular o PROSPERA, indicó.

“También hay población que por cuestión de geografía o conocen al médico o la enfermera solicitan que se incorporen a otro padrón independientemente, de eso se atiende a la población abierta en general, nunca pedimos si son afilados algún programa o alguna institución cuando van a nuestros hospitales en zonas rurales, siempre se les atiende”, concluyó.