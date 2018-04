Ataque por el que arrestaron a Conor McGregor

E.U.-El luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor fue acusado de los cargos de asalto y comportamiento criminal, luego de que junto a una docena de personas atacara un autobús en el que estaban otros luchadores.

Los hechos ocurrieron este jueves en el Barclays Center en Nueva York, donde los organizadores del torneo Ultimate Fighting Championship (UFC) estaban reunidos para promocionar los combates que están programados para este fin de semana.

En las imágenes que se han difundido por redes sociales, se ve a McGregor y sus acompañantes lanzando objetos al autobús y generando un altercado.

Los responsables del UFC dijeron que dos luchadores resultaron heridos. Michael Chiesa recibió varios cortes en la cara y Ray Borg sufrió una herida en el ojo.

Wild video from Felice Herrig’s Instagram of Conor McGregor and company wrecking things behind the scenes. pic.twitter.com/tFqZ16JBqy

— Michael Hutchinson (@TheMikeyHutch) 5 de abril de 2018