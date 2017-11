Ataque en Texas deja 26 muertos: Abbott

TEXAS.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que al menos 26 personas fueron asesinadas tras un tiroteo en una iglesia bautista en la localidad de Sutherland Springs, en Texas, en conferencia de prensa.

Indicó que muchas más resultaron heridas, según las autoridades.

Por su parte, reportes proporcionados por el FBI a medios locales señalan que el autor del ataque en Texas ha sido identificado como Devin Kelley.

Medios locales reportan que un hombre presuntamente ingresó a una iglesia en Texas este domingo por la mañana y disparó contra varias personas.

El sheriff Joe Tackitt confirmó con el medio Wilson County News que hubo “múltiples víctimas y muertes”, incluidos niños.

Un total de 26 personas murieron luego de que un hombre armado abrió fuego en una iglesia en Texas durante los servicios del domingo. El ataque ocurrió en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs en el Condado de Wilson.

Fue un comisionado de la policía en el lugar el que confirmó que varias personas habían muerto. Se informó que varios otros resultaron heridos.

Testigos han indicado al medio local KENS5 sobre la presencia de la policía y equipos de emergencia en respuesta a disparos efectuados en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, al este de San Antonio.

Las autoridades reportan la presencia de varias víctimas, y confirmaron que el atacante ha sido abatido, aunque aún no se mencionan cifras oficiales.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó a través de Twitter la balacera ocurrida en Sutherland Springs. En un mensaje señaló que “Nuestras oraciones están con todos aquellos que fueron perjudicados por este malvado acto. Nuestro agradecimiento a la policía por su respuesta. Pronto daremos detalles del Departamento de Policía”.

Our prayers are with all who were harmed by this evil act. Our thanks to law enforcement for their response. More details from DPS soon. https://t.co/KMCRmOPkiM

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 5 de noviembre de 2017