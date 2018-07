Atala Sarmiento revela el por qué le dijo no a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.-Atala Sarmiento rompió el silencio y habló sobre la propuesta que recibió de parte de Televisa para trabajar con ellos.

En entrevista con Javier Poza la ex conductora de Ventaneando dijo que Carmen Armendariz le habló para ser parte del programa Intrusos,la nueva propuesta de espectáculos de Televisa que se estrenará el próximo lunes.

La propuesta no se concretó debido a cuestiones económicas según explicó la misma Atala,

“Hablé con los ejecutivos y a lo mejor a Carmen le dijeron que yo pedí (cierta) cantidad, pero tengo que decir que el hecho de que Carmen diga que sea alta es relativo, a lo mejor es una cantidad alta considerando el presupuesto para ese proyecto (…) A lo mejor a Carmen ese ejecutivo no le contó que ellos me ofrecieron algo muy bajo. Yo le dije a este personaje que me parecía muy bajo, entonces, me dijo ‘Pues es lo que hay, tú, ¿cuánto quisieras ganar?’, yo le dije una cantidad y él me dijo ‘Bueno, lo vamos a considerar y hablamos’”.

Asimismo, fue tajante al decir que su experiencia lo vale.

“Tengo muchas horas de vuelo en la televisión y tengo el talento suficiente como para saber que valgo una cantidad, como lo vale todo el mundo en su trabajo (…) Me parece muy sucio que se manejen cifras en un país donde los índices de seguridad están por los suelos. Es muy feo que se me esté cuestionando cuánto ganaba, cuánto quiero ganar, con cifras ridículas, con números que no sé de dónde se sacan. Yo no soy una funcionaria pública, no tengo porque estarle entregando cuentas a nadie. No sé por qué se me pone bajo esa lupa en los medios y en las redes ”.

Fuente: Publimetro