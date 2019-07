Atacarán problema de predios irregulares

Destacó que todas la Ciudades, no solo de Tamaulipas, si no se todo el país, enfrentan sus problemáticas y como en este caso, cuando se presentan las lluvias, a final de cuentas se tiene que trabajar para ayudar a la población que pueda resultar afectada.

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La posibilidad de comenzar a trabajar en la regularización de lotes ubicados en predios con problemas de inundación, es una alternativa que están estudiando de manera conjunta el ITAVU y el INSUS, adelantó Gilberto Estrella Hernandez.

“El problema de predios irregulares es grave, en ello y están trabajando instancia federales y locales para ver la posibilidad de regularizarlos”, señaló el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Lo anterior luego de ser consultado a cerca de la problemática que se vivió la semana anterior en Reynosa, en donde cientos de familias resultaron afectadas por las inundaciones que se derivaron de las fuertes lluvias registradas.

Dijo sin embargo qué hay mucha gente en Tamaulipas que vive prácticamente en predios que son considerados derechos de vía o en lugares en donde no existen condiciones de seguridad a las cuales, sin embargo, cuando existe alguna problemática, por ejemplo de inundaciones, “hay que atenderlos”.

“No debe ser, no debería regularizarte algo que está en riesgo, y sobre todo que pone en riesgo primero, la vida de alguna de las personas y la otra, que pierdas tu patrimonio”. señaló.

Mucha gente está sobre los derechos de vía y definitivamente no los puedes regularizar, dijo al agregar que cuando hay una tormenta se quejan y hay que atenderlos,pero de antemano están mal, aveces son gente que no trabajan y por lo tanto no tienen prestaciones.

Destacó que todas la Ciudades, no solo de Tamaulipas, si no se todo el país, enfrentan sus problemáticas y como en este caso, cuando se presentan las lluvias, a final de cuentas se tiene que trabajar para ayudar a la población que pueda resultar afectada.