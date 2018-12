Asume Rutilio Escandón Cadenas como Gobernador de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- Rutilio Escandón Cadenas asumió el Gobierno de Chiapas tras rendir protesta en el Congreso estatal.

En la ceremonia, donde el Mandatario saliente Manuel Velasco cederá la Gubernatura a Escandón, está presente el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros invitados especiales son Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, y Adán Augusto López, Gobernador electo de Tabasco.

Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, también arribó al recinto legislativo.

Este jueves el Congreso de Chiapas aprobó la reducción de 21 a 16 dependencias estatales y de 81 a 67 los organismos públicos del Poder Ejecutivo.

Ayer, Escandón definió a los 17 integrantes de su Gabinete. Entre ellos designó a su ex secretario particular en el Poder Judicial, Ismael Brito Mazariegos, como Secretario General de Gobierno y la ex Magistrada Liliana Ángel González como Secretaría de la Honestidad y Función Pública.