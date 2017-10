Astros vuelven a la Serie Mundial después de 12 años y se medirán a los Dodgers

HOUSTON, TX.- Los Astros de Houston se clasificaron este sábado por segunda vez en la historia a la Serie Mundial de béisbol de la MLB, tras vencer 4-0 a los Yankees de Nueva York y dejar a serie 4-3 en su favor. El triunfo en el Minute Maid Park, permite a los texanos jugar por segunda vez el clásico de otoño, la primera vez como parte de la Liga Americana.

Los Astros, verán acción ante Los Ángeles Dodgers, equipo que regresa a la serie de campeonato tras 29 años de ausencia, desde aquel 1988 cuando ganaron la serie 4-1 a los Oakland Athletics.

Será a segunda vez para los Astros en la Serie Mundial, tras haber perdido 4-0 en 2005 el campeonato ante Chicago White Sox. Los Dodgers, en tanto han jugado 12 veces por el campeonato mundial y lo han ganado seis veces.

Los Dodgers, de una importante afición en Honduras, eliminaron en la final de la Nacional 4-1 a los Cubs de Chicago.

Los juegos de campeonato quedan programados así:

Juego 1 | Octubre 24, Astros vs Dodgers | Dodger Stadum (6:00 PM)

Juego 2 | Octubre 25, Astros vs Dodgers | Dodger Stadum (6:00 PM)

Juego 3 | Octubre 27, Dodgers vs Astros | Minute Maid Park (6:00 PM)

Juego 4 | Octubre 28, Dodgers vs Astros | Minute Maid Park (6:00 PM)

Juego 5 | Octubre 29, Dodgers vs Astros | Minute Maid Park (6:00 PM) *

Juego 6 | Octubre 31, Astros vs Dodgers | Dodger Stadum (6:00 PM) *

Juego 7 | Noviembre 1, Astros vs Dodgers | Dodger Stadum (6:00 PM) *

* Juegos en caso de ser necesario.

Fuente: Heraldo