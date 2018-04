Asociación Ex-A-UAT apoya a jóvenes a titularse; entregarán 40 becas

260 miembros activos, todos ellos ex alumnos de la UAT y profesionales han decidido unirse por un bien común y brindar el apoyo a estudiantes con ganas de superarse.

NUEVO LAREDO, TAM.- Miembros de la Asociación Ex-A-UAT-NLDO, misma que es presidida por el contador público Baltazar Hinojosa Alarcón, realizaron una visita a las instalaciones del periódico Líder Informativo, siendo recibidos por el Director General de este rotativo José Manuel Suárez López, ante quien compartieron sus proyectos y apoyos otorgados a jóvenes estudiantes en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Actualmente la Asociación Ex-A-UAT-NLDO, cuenta con 260 miembros activos, todos ellos exalumnos de la UAT y profesionales, que han decidido unirse por un bien común, y brindar el apoyo a jóvenes con ganas de superarse, otorgándoles becas, ayudarles a pagar su título, entre otros apoyos.

“Los objetivos que tenemos en la Asociación Ex – A-UAT, más que nada es en la convivencia entre todos los ex alumnos, que nos hemos juntado de diferentes generaciones, y el segundo objetivo es dar ayuda a los muchachos de escasos recursos, para que cursen sus estudios en la universidad, así mismo a aquellos que ya terminaron y no cuentan con los recursos para tramitar su título”, explicó Hinojosa Alarcón.

Como primer apoyo los miembros de la Asociación, realizaron una cooperación para ayudar a estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la UAT, quienes presentaron un proyecto que llamó mucho la atención de los ex UAT, como es la construcción de una guardería, para dar apoyo a madres y padres solteros, y puedan continuar con sus estudios, mientras sus hijos reciban un buen cuidado.

“Tenemos varios proyectos uno de ellos es el hacer una macro Kermes, estamos aún buscando un lugar, pero la idea es que participen parrilleros, hacer un concurso de cocina, y también quiero compartir que ya estamos preparados, con los pocos recursos que hemos reunido, para entregar 40 becas, esto a partir del mes de agosto cuando inicia el próximo ciclo escolar”, comentó el presidente de Ex UAT.

Actualmente los apoyos se brindan únicamente a estudiantes de la misma facultad, ya que es la intención de quienes ya son profesionales y egresados de esta casa de estudios, ver a más profesionales de su alma máter triunfar y que en un futuro sean ellos quienes sigan con su trabajo de apoyar a más jóvenes.

“Todos los jóvenes alumnos de la UAT o ex alumnos de la UAT que quieran apoyar nuestro proyecto nos pueden contactar a través de las redes sociales, o la página www.exauatnld.com, en Facebook, EX–A-UAT-Nuevo Laredo, o también en nuestro correo general que es contacto@exauatnldo.com”, mencionó Baltazar Hinojosa.

Por este medio el Presidente de la Asociación Ex UAT invita a todos los profesionistas, iniciativa privada, o población en general, para que sean padrinos de un joven y lo ayuden con el pago de su mensualidad, y su ahijado pueda concluir sus estudios.

“Ese es el motivo de haber creado las redes sociales, queremos que todos los alumnos que hayan salido de la Facultad, desde la generación 61 hasta la fecha, nos contacten se unan a nosotros para que apoyen en las actividades que estamos realizando, que es única y exclusivamente ayudar a los muchachos para que sigan estudiando”, finalizó