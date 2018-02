Asisten 10 mil 600 personas en el primer día del Festival Jóvenes Tamaulipas en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Todo un éxito resultó el primer día de actividades del Festival Jóvenes Tamaulipas el cual se desarrolla en ciudad Victoria, evento organizado por el Gobierno del Estado a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Bienestar Social y Jóvenes Tamaulipas que titula Mon Marón.

En el día de arranque logró reunir a 10 mil 600 asistentes que estuvieron puntuales desde las 5 P.M. esperando se abrieran las puertas para poder entrar y disfrutar de múltiples actividades programadas para el disfrute de las y los jóvenes y público en general.

Se pudo apreciar la presencia de personas de todas las edades e incluso familias completas, quienes fueron participes del espectáculo que se ofreció el día sábado, con la presentación de artistas locales en el escenario principal como: Grupo Atentado, Café con Cuervos, Hammer, Many, Pay de Nuez, Jonathan Enriquez, Grupo de Danza del ITCA y Djs.

Otra de las áreas la cual estuvo llena de expectación, fue la zona geek, con torneos como: Super Smash Bros Wii U, Mario Kart 64, Forza Motorsport 5, FIFA 17, League Of Legend, Pump It Up, Just Dance, Yu.Gi-Oh, entre otros.

Además de otras actividades como: carrera de botargas, exhibición de primeros auxilios, exposición militar y policiaca, graffiti urbano, entre otros. Sin faltar la casa del terror joven, bajo el concepto de prevención y generar conciencia ante problemáticas sociales por las que pueden pasar los jóvenes.

También en este festival se cuenta con la participación de diferentes dependencias de Gobierno, las cuales acercan beneficios a la juventud como: afiliaciones al Seguro Popular, ofertas laborales, promoción de créditos y de ofertas educativas, entre otros.

Jóvenes Tamaulipas invita a que asistan el día de hoy domingo 25 de febrero, y tengan la oportunidad de disfrutar de este gran evento totalmente gratuito de jóvenes para jóvenes y público en general, la cita es en el estacionamiento del estadio Marte R. Gómez a partir de las 5:00 P.M.