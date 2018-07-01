Así votarán candidatas y candidatos en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- En base a información proporcionada por equipos de campaña, candidatos y candidatas votarán de la siguiente manera:
- DOÑA QUETA CUELLAR Y DON ENRIQUE RIVAS ORNELAS (PAPÁS DEL CANDIDATO ENRIQUE RIVAS), ASÍ COMO IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ (CANDIDATA A SENADORA SUPLENTE) Y EL C.P. ARTURO SANMIGUEL CANTÚ (CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE POR EL PAN)
9:30 AM
ESC. PRIM. JESÚS REYES HEROLES (AV. REYNOSA ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. CAMPESTRE, SECCIONAL 0873)
- PRESIDENTE MUNICIPAL RAFAEL PEDRAZA
10:00 AM
ESC. PRIM. JESÚS REYES HEROLES (AV. REYNOSA ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. CAMPESTRE, SECCIONAL 0873)
- CANDIDATO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PAN ENRIQUE RIVAS CUELLAR Y SU SEÑORA ESPOSA ADRIANA HERRERA ZARATE
10:30 AM
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ (CALLE PROL. LAGO DE CHAPALA Y CALLE ARANDILLO, SECCIONAL 0889)
- CANDIDATO DEL PRI A PRESIDENTE MUNICIPAL, DANIEL PEÑA TREVIÑO
ENTRE LAS 10:00 Y 11:00 AM.
DURANGO #3326 COL MADERO
- LA CANDIDATA AL SENADO POR EL PRI, YAHLEEL ABDALA CARMONA
11:30 AM
CASILLA 873 UBICADA EN AVENIDA REYNOSA ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO, S/N, COLONIA CAMPESTRE.
ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HERÓLES
- CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 01 POR EL PRI, JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES
9:00 AM
CALLE LICENCIADO PEDRO MORALES, #29, COLONIA INFONAVIT FUNDADORES
ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO
- CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO POR MORENA, RAMÓN GARZA BARRIOS.
HORARIO: 9:30 AM
LUGAR DE VOTACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FRONTERIZA, ANÁHUAC 3109
CASILLA: 872
- CANDIDATO DE MORENA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 1, HERIBERTO ‘TICO’ CANTÚ
HORA: 10 DE LA MAÑANA
CASILLA 0872
CALLE ANÁHUAC 3109, COLONIA JARDÍN
ESCUELA CBTIS PARTICULAR FRONTERIZO
- CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO VERDE, GUSTAVO PANTOJA VILLARREAL
10:00 HRS
ESCUELA MARIANO AZUELA
COMANCHES S/N
COLONIA MIER Y TERAN
- CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO VERDE, MARIBEL GARZA GONZÁLEZ
12:00 HRS.
VICTORIA #4402
COLONIA HIDALGO
- CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR LA VÍA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE, GISELA PALOMARES COLMENERO
11:15 HRS
ESCUELA AMALIA GONZÁLEZ
PEDRO MORALES #29 COL INFONAVIT
- CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL INDEPENDIENTE, JORGE LUIS MIRANDA NIÑO
09:00 HRS.
MADERO ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE
ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO