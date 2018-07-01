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Así votarán candidatas y candidatos en Nuevo Laredo

También sufragarán padres de Enrique Rivas Cuéllar; dan a conocer dónde votará el presidente municipal en funciones, Rafael Pedraza Domínguez

Redacción/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- En base a información proporcionada por equipos de campaña, candidatos y candidatas votarán de la siguiente manera:

  • DOÑA QUETA CUELLAR Y DON ENRIQUE RIVAS ORNELAS (PAPÁS DEL CANDIDATO ENRIQUE RIVAS), ASÍ COMO IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ (CANDIDATA A SENADORA SUPLENTE) Y EL C.P. ARTURO SANMIGUEL CANTÚ (CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE POR EL PAN)
    9:30 AM
    ESC. PRIM. JESÚS REYES HEROLES (AV. REYNOSA ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. CAMPESTRE, SECCIONAL 0873)
  • PRESIDENTE MUNICIPAL RAFAEL PEDRAZA
    10:00 AM
    ESC. PRIM. JESÚS REYES HEROLES (AV. REYNOSA ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. CAMPESTRE, SECCIONAL 0873)
  • CANDIDATO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PAN ENRIQUE RIVAS CUELLAR Y SU SEÑORA ESPOSA ADRIANA HERRERA ZARATE
    10:30 AM
    JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ (CALLE PROL. LAGO DE CHAPALA Y CALLE ARANDILLO, SECCIONAL 0889)
  • CANDIDATO DEL PRI A PRESIDENTE MUNICIPAL, DANIEL PEÑA TREVIÑO
    ENTRE LAS 10:00 Y 11:00 AM.
    DURANGO #3326 COL MADERO
  • LA CANDIDATA AL SENADO POR EL PRI, YAHLEEL ABDALA CARMONA
    11:30 AM
    CASILLA 873 UBICADA EN AVENIDA REYNOSA ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO, S/N, COLONIA CAMPESTRE.
    ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HERÓLES
  • CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 01 POR EL PRI, JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES
    9:00 AM
    CALLE LICENCIADO PEDRO MORALES, #29, COLONIA INFONAVIT FUNDADORES
    ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO
  • CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO POR MORENA, RAMÓN GARZA BARRIOS.
    HORARIO: 9:30 AM
    LUGAR DE VOTACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FRONTERIZA, ANÁHUAC 3109
    CASILLA: 872
  • CANDIDATO DE MORENA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 1, HERIBERTO ‘TICO’ CANTÚ
    HORA: 10 DE LA MAÑANA
    CASILLA 0872
    CALLE ANÁHUAC 3109, COLONIA JARDÍN
    ESCUELA CBTIS PARTICULAR FRONTERIZO
  • CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL PARTIDO VERDE, GUSTAVO PANTOJA VILLARREAL
    10:00 HRS
    ESCUELA MARIANO AZUELA
    COMANCHES S/N
    COLONIA MIER Y TERAN
  • CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO VERDE, MARIBEL GARZA GONZÁLEZ
    12:00 HRS.
    VICTORIA #4402
    COLONIA HIDALGO
  • CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR LA VÍA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE, GISELA PALOMARES COLMENERO
    11:15 HRS
    ESCUELA AMALIA GONZÁLEZ
    PEDRO MORALES #29 COL INFONAVIT
  • CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL INDEPENDIENTE, JORGE LUIS MIRANDA NIÑO
    09:00 HRS.
    MADERO ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE
    ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO
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