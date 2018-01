Así será el nuevo Samsung Galaxy S9, según filtraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco menos de un mes de que podamos conocer los nuevos Samsung Galaxy S9, ya empiezan a circular algunas de las características con las que los teléfonos de la empresa surcoreana podrían llegar al mercado y a continuación te los decimos.

De acuerdo con el sitio especializado VentureBeat, el nuevo Galaxy S9 no cambiará de tamaño, por lo que las pantallas de 5.8 y 6.2 pulgadas permanecerán como sus antecesores.

Lo que sí cambiará será su cámara, la memoria, el procesador y la ubicación del lector de huellas.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs

Empecemos con la cámara. Su nuevo lente tendrá una apertura variable de entre f/1.5 y f/2.4. Gracias a esto podrás ajustarla para obtener fotos con gran calidad, pues puedes decidir cuánta luz entra al sensor. Además, tendrá la opción de grabar a 480 fps, o en cámara súper lenta.

Por si fuera poco, la versión plus del S9 tendrá una segunda cámara trasera de 12MP, muy similar a los más recientes modelos de iPhone.

Uno de los cambios más esperados es el reposicionamiento del lector de huella digital. Ahora, en vez de estar debajo de la cámara, se ubicará en la parte inferior, lo que hará su uso mucho más fácil y práctico.

En cuanto a la memoria, el S9+ tendrá 6GB de memoria RAM (una de las más grandes en el mercado actualmente) y 128 GB de memoria interna. El S9 conservará los 4GB de RAM y 64 GB de memoria interna.

Según Evan Blass, uno de los filtradores de información de celulares más reconocidos y reportero de Venture Beat, el nuevo Galaxy S9 tendrá, al igual que los animoji de iPhone X, avatares animados que podrás utilizar al tomar selfies.

Samsung utilizará un procesador Snapdragon 845 para los modelos vendidos en Estados Unidos y China, mientras que en el resto del mundo los dispositivos estarán integrados con Exynos 9810, el procesador de casa.

Será el próximo 25 de febrero cuando Samsung lance su nuevo dispositivo, previo al inicio del Mobile World Congress de Barcelona; mismo que se espera llegue al mercado a mediados de marzo.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2018