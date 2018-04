Así se vería Goku si formara parte de DC Comics

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin lugar a dudas, Goku es el personaje del anime y manga más conocido a nivel mundial; muestra de ello es que seguimos viendo juegos de Dragon Ball, a pesar de que la serie original terminó hace 20 años, y que miles de personas fueron a las plazas de toda América Latina a ver el final de Dragon Ball Super.

La fama de Kakarotto es tal que incluso dibujantes de otras partes del mundo, estilos y editoriales conocen y admiran al saiyajin. Como ejemplo tenemos a Jim Lee, uno de los dibujantes principales y editores de DC Comics, el cual decidió darse un tiempo de los personajes de la Liga de la Justicia, para dibujar a al nieto de Son Gohan.

Here’s what I streames this morning: my first (and only) Goku 😉 pic.twitter.com/Pj2wY9S2pN

— Jim Lee (@JimLee) April 9, 2018