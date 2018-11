Así se verá Henry Cavill como Geralt en la serie de The Witcher

E.U.-Como muchos sabrán, Netflix está haciendo una serie basada en la saga de juegos y libros de The Witcher, siendo Henry Cavill, conocido por interpretar a Superman en las películas del DCEU, el protagonista de la misma.

Si bien no se duda de la capacidad del actor, había cuestionamientos acerca de cómo se vería caracterizado del cazador de brujas, Geralt de Rivia. Para aclarar este punto, Netflix nos ha dado un primer vistazo al aspecto del actor como el guerrero medieval.

Su apariencia ha provocado opiniones encontradas, por un lado, hay quien cree que se ve adecuado para el concepto de la serie; por el otro, los fans de The Witcher, señalan que no cuenta con las mismas características físicas del cazador (como la falta de cicatriz, barba y arrugas), mencionando que parece más un personaje de El Señor de los Anillos.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) 31 de octubre de 2018