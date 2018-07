Así reaccionó Selena Gómez ante compromiso de Justin Bieber

E.U.-La relación entre Selena Gómez y Justin Bieber fue una de las más queridas del espectáculo y hasta se pensaba que en algún momento los dos cantantes podrían regresar y hasta comprometerse.

Sin embargo, eso no fue así, pues Justin le pidió matrimonio a su actual novia, la modelo Hailey Baldwin con quien antes ya había tenido un romance.

Y es que Selena y Justin tuvieron una relación intermitente desde 2011, pero decidieron separarse aunque se dice que aún mantienen comunicación.

Por lo que sus seguidores esperaban que Selena tuviera alguna reacción sobre este acontecimiento, pero lo único que sucedió fue que a la intérprete de “Back to you” se le vio muy contenta disfrutando del sol de Nueva York lado de algunos amigos.

Pues Selena está pasando unos días en un yate de lujo, por lo que se ve que el compromiso de su ex pareja no la tiene preocupada.

