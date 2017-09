Así quedó la comunidad de Puerto Rico donde Luis Fonsi grabó ‘Despacito’

CIUDAD DE MÉXICO.- El paso del huracán ‘María‘ en Puerto Rico fue devastador, sin embargo en los últimos meses la localidad de La Perla, en el viejo San Juan, que fue la principal locación del video ‘Despacito’ se convirtió en uno de los lugares de mayor atractivo turístico durante los últimos meses por el famoso tema.

El cantante compartió en Instagram una fotografía en donde se puede ver el antes y el después de la zona que se volvió mundialmente famosa.

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió el interprete.

Aquí un pequeño video de lo que sufrió La Perla tras el paso del huracán: