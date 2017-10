Así interpreta Black Sabbath por última vez ‘Paranoid’

Black Sabbath, la banda que creó el heavy metal, adelantó una canción de su DVD “The End Of The End”, de su gira de despedida.

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda pionera del Heavy Metal, se despidió en la misma ciudad que los vio nacer, Birmighan (Inglaterra), donde dieron el show final de su gira “The End”.

Y en ese mismo lugar interpretaron el tema ‘Paranoid’ que los catapultó a la fama. El concierto quedó grabado en un DVD bajo el nombre “From The End Of The End” y que saldrá a la venta el 17 de noviembre de este año.

Black Sabbath, la banda liderada por Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler que surgió en 1968, comenzó su gira de despedida el 20 de enero en 2016 en Estados Unidos y culminó el 4 de febrero de este año en Birmingham.

El Genting Arena recibió la última fecha de la gira The End que comprendió 80 conciertos, 40 en Norteamérica, 7 en Oceanía, 26 en Europa y 7 en Sudamérica.