Así contestó J Balvin a los rumores de que es gay

CIUDAD DE MÉXICO.-Los rumores de la supuesta homosexualidad de J Balvin comenzaron cuando se mencionó que él y Juan David Castaño integrante de Piso 21 tenían una relación amorosa, pues el intérprete de “Mi gente” publicó diversas fotografías a lado de Juan David.

Por esta razón J Balvin fue cuestionado por el programa de radio Alofokeradioshow sobre sus preferencias sexuales a lo que el cantante contestó:

“Yo gay no soy obviamente, si yo fuera gay yo sería la princesa del reguetón, me haría la diva”.

Además, se le cuestionó del por qué no presenta su novia y J Balvin respondió que quiere cuidar su vida privada porque es lo único que le queda.

“La vida privada es lo único que me queda y permitirle a las personas y a los medios que opinen sobre mi pareja, sobre si les parece o no les parece (…) Soy un enfermo de las mujeres. Tengo una responsabilidad social y no les puedo decir que anden perreando todo el tiempo”, dijo.

También confesó que no se ve en un altar pero sí le gustaría tener una familia.”He visto muchas cosas, para mí el matrimonio es un excusa social para hacer una fiesta”, explicó.