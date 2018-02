Así afecta el uso del celular al cerebro

E.U.-¿Cómo afectan los smartphones a nuestro cerebro?.Es la pregunta con la que comienza a explicar la neurocientífica Mayim Bialik, también actriz de la famosa comedia “The Big Bang Theory, sobre lo que la ciencia sabe respecto a la pregunta planteada. Se trata de 3 cosas que, de acuerdo a Mayiam, todos deberíamos conocer.

El primer punto corresponde a la conveniencia más la distracción equivale a “adicción al celular”. Aquí Mayim enfatiza que “el simple hecho de que nuestros celulares existan significa que la distracción a un paso. De hecho, refiere a un estudio en el que se encontró que “la gente se equivocaba en tareas cognitivas cuanto más cerca estaban sus celulares de ellos”.

El segundo hecho parte de que “los celulares no son personas”. La actriz cuenta un anécdota personal en el que se percató que la mayor parte del tiempo, su mente estaba en otro lado. Constantemente miramos mensajes y fotografías en el celular, pero realmente no estamos en el momento en que deberíamos estar, lo que desata la destrucción de las relaciones personales. ¿Triste, no?

El último hecho refiere al “efecto google”. Si pensas que al tener un smartphone tienes la posibilidad de estar informado cuando tú lo desees, te equivocas. Según Mayim, recientemente han descubierto que “pensar que la información está siempre disponible hace que sea menos probable que recuerdes de forma consciente”.

Sin embargo, más allá de estás premisas, la neurocientífica Mayim Bialik invita a reflexionar sobre el uso consciente del celular y de la forma en que “nuestras vidas están cambiando por causa de los celulares”.