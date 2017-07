Ashton Kutcher pide a medios no publicar fotos de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ashton Kutcher está furioso con los medios que publicaron fotografías de sus dos hijos: Wyatt y Dimitri.

A través de Twitter, el actor pidió que no se publiquen imágenes de sus hijos debido a que “no han elegido la vida en el ojo público”.

“Si los llevamos a un lugar público (nos gusta compartir la vida con nuestros hijos), eso no significa que estemos bien con que los fotografíen”.

l continue to kindly ask, Please don’t post/publish photos of our kids. They haven’t chosen life in the public eye.

Yes we took them to a public place (we like sharing life with our kids) no that doesn’t mean we are ok with their photos being published

— ashton kutcher (@aplusk) 17 de julio de 2017