Asfixian sueño de don Efraín

NUEVO LAREDO, TAM.- Ya con 20 años de haber sido deportado de Estados Unidos, el señor Efraín Morales Peña de 81 años de edad, tiene 3 años viviendo en Nuevo Laredo, a donde se acercó para estar más cerca de donde dice viven sus hijos, que es la ciudad de San Antonio Texas.

El señor Morales Peña, es originario del Estado de Veracruz, y hace 20 años fue deportado del vecino país, para no buscar problemas a sus hijos, optó por ir a su lugar de origen y buscar a sus familiares, ahora ya con su edad más avanzada intenta localizar a sus 4 hijos y nietos, para verlos como dice aunque sea una última vez.

“Los quiero mucho y los quiero ver, me duele mucho no poderlos ver, ya que migración no me permite cruzar, así no quiero arriesgarme, porque puede ser peor y por mi edad, tenía una nieta de mi hija Elena y la niña se llama Jennifer, ya debe estar muy grande y quisiera volverla a ver a ella y a mis otros nietos”, expresó don Efraín.