Aseguradoras decepcionan a clientes, dicen no cumplen lo acordado

NUEVO LAREDO, TAM.- No existe confianza entre los habitantes de Nuevo Laredo hacia los seguros de vida contra accidentes de auto o de siniestros de vivienda.

Este medio informativo se dio a la tarea de buscar respuesta a la interrogante, sobre qué tanto confían en un seguro y si han tenido alguno.

“Solamente he tenido un seguro y fue para mi automóvil, quedé decepcionada porque una persona me chocó y el seguro tardó mucho en cubrir lo correspondiente al seguro, aún cuando el peritaje de los oficiales de Tránsito estaba a mi favor, al final me pagaron solamente el 50 por ciento de lo que me correspondía, es por ello que no tengo confianza suficiente para adquirir un seguro nuevamente”, comentó Rosario Martínez Ramos, ejecutiva de una entidad financiera.

En lo personal, Esperanza Fragoso, ejecutiva de una empresa, piensa que nadie le puede asegurar al 100 por ciento el pago de daños, que regularmente es lo que ofrecen las aseguradoras.

“Siempre encontraremos una cláusula, escondida en un rincón del contrato o con letra muy pequeña, que diga algo no prescrito en el mismo, como que las enfermedades tienen temporalidad o cualquier otra excusa que les sirva para objetar el cumplimiento del pago total de daños”, añadió la señora Fragoso.

Los seguros que ha tenido dijo, han sido a través de su trabajo, alguna ocasión le robaron su carro, poco tiempo después lo hallaron desvalijado en su totalidad, el seguro cubrió en un mes todo lo estipulado en el contrato.

Para Gerardo Gutiérrez, galeno de profesión, es mucho batallar para que una compañía haga efectivo el seguro de vida, de daños por accidente o de siniestro de una vivienda.

“Por lo mismo actualmente no tengo un seguro de vida, tuve uno hace tiempo pero no había información suficiente para ver el estado del mismo, por ello no tengo y no pienso en adquirir alguno”, concluyó.