Asegura Sergio Guajardo tener la experiencia para dirigir el PRI

Hizo el compromiso de que no buscará un cargo de elección popular siendo dirigente del partido y aseguró que ya ha tenido pláticas con otros aspirantes, en busca de una candidatura de unidad, aunque no se ha logrado nada aún.

NUEVO LAREDO,TAM.- El haber ocupado diversos puestos, tanto políticos como de la función pública, le han dado a Sergio Guajardo Maldonado la experiencia necesaria para poder hacerse cargo de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo resumió el propio Guajardo Maldonado, esto durante una entrevista que ofreció en las instalaciones del comité municipal del tricolor, a donde asistió para sostener una reunión con dirigentes de los sectores y organizaciones del partido, y exponerles su plataforma de trabajo, en su búsqueda por la dirigencia del PRI.

A pregunta expresa sobre el porqué los consejeros políticos del tricolor deben elegirlo, el mencionado dijo que se siente con la experiencia de poder hacer un buen papel.

“He sido secretario de organización del comité estatal, dirigente de la Liga Agraria, diputado local, funcionario del estado, funcionario federal, me siento con la experiencia de poder lograrlo; a lo largo de estos años me ha tocado conocer prácticamente a todas las corrientes del estado, y el tiempo que nos va a tocar después del proceso de elección (interna) necesitamos alguien que conozca el territorio y que conozca las corrientes, no tenemos tiempo para andar conociendo las corrientes, el que llegue a la dirigencia del partido deberá ser alguien que ya conozca previamente corrientes y geografía para poder en forma muy rápida armar un buen proyecto ganador para el 2018”, dijo en su mensaje.

Al cuestionársele sobre si considera que habrá transparencia en la elección interna comentó, “yo creo que no hay más transparencia que el voto directo de cada uno de los consejeros en la urna, tal y como está prevista en la convocatoria y buen es la conciencia de cada uno de los consejeros”.

También se le cuestionó sobre el presunto apoyo que está recibiendo del ex gobernador Egidio Torre Cantú, y de la misma forma redondeó el tema, indicando solamente que en su carrera de más de 20 años en las actividades públicas le ha permitido conocer mucha gente y que los ex gobernadores tienen gente que ha sido afín a ellos.