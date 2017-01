Asegura que químicos de maquila dañan su salud

NUEVO LAREDO TAM.- Andrés Rosas Osorio de 43 años de edad y su familia pasan por un verdadero calvario, ya que después de laborar alrededor de 9 años en una maquiladora, por los químicos que ahí manejan; ha quedado muy afectado de sus pulmones.

El joven comentó que en el trabajo los dotaban de cubrebocas, los cuales al ser de material de algodón poco les cubría lo que respiraban, cuando ingresó a trabajar a la empresa estaba en completo estado de salud.

Destacó que después de un tiempo empezó con tos, sobre todo que se presentaba más en la noche, no dejándolo dormir, al paso de los días le fueron mermando las fuerzas y por ende, la salud, algunas personas le dicen que la planta le debería estar apoyando. “Cuando me empecé a sentir mal, los doctores siempre me trajeron con exámenes como si fuera tuberculosis, y siempre me decían eso, y nunca salió positivo, siempre salieron negativos”, explicó.

Añadió que al acudir con doctores particulares, el diagnostico que le dieron era que sus pulmones estaban afectados por los químicos con los que estaba usando.

Y ya no puede trabajar y ante su situación, pide ayuda la gente de cualquier manera, pueden llamar al 710-3585”.