Asegura López-Dóriga que Javier Duarte anda en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador más buscado de México, Javier Duarte de Ochoa, habría sido avistado en Canadá.

De acuerdo con el comunicador Joaquín López-Dóriga, un turista mexicano tomó la fotografía donde se le ve en compañía de su esposa Karime Macías en el restaurante Milestones Grill and Bar ubicado en Whistler en la Columbia Británica.

Arturo Angel, reportero de Animal Político, señaló que Moisés Mansur quien fungió como prestanombres de Duarte, se encuentra en Canadá, sin embargo, el tratado de extradición firmado entre ambos países puntualiza que la detención provisional y extradición no se puede concretar cuando se funda en delitos políticos o vinculados a hechos políticos.

Whistler se encuentra a 180 km al norte de Estados Unidos. Cerca de esa ciudad está Vancouver, donde vive Moisés Mansur Cysneiros, uno de los socios de Duarte y quien fue involucrado en un escándalo por haber dado una tarjeta de crédito a Karime Macías.

Descartan que Duarte esté en Canadá

De acuerdo con el periodista Omar Sánchez de Tagle, una fuente le confirmó que Duarte de Ochoa no está en Canadá y que no ha sido detenido en dicho país.

Me dicen de buena fuente que Javier Duarte no está en Canadá y no lo ha estado en estos días, y no ha sido detenido en dicho país

— Omar Sánchez dTagle (@osdtagle) 14 de abril de 2017