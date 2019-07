Asaltan y golpean en su domicilio al productor Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio fue víctima de la delincuencia luego de que este domingo cuatro sujetos armados irrumpieron en su domicilio para asaltarlo.

Al respecto, el productor explicó que los delincuentes lo amagaron y lo golpearon, tras lo cual saquearon su casa y se llevaron varios documentos.

“Se llevaron todos mis documentos, identificaciones, tarjetas, fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores muy fuertes, mis dedos se torcieron. Eran cuatro sujetos y uno que estaba afuera con un coche, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña, las puertas las rompieron”, detalló Juan Osorio en grabación retomada por Televisa Espectáculos.