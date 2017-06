Asaltan a Luisito Comunica en Caracas

CARACAS.- El Youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, sufrió un asalto en el corazón de Caracas, capital de Venezuela. “Me acaban de asaltar, pero todo bien”, dijo con tono agitado.

“Me choca tener que admitirlo, muchos me lo advirtieron, supongo que era algo que me tenía que pasar… Me acaban de asaltar en la calle”, narró en un video al tiempo que explicaba encontrarse bien. Indicó que le quitaron su teléfono celular y su cartera, pero que “afortunadamente” no su cámara, con la que elabora sus clips.