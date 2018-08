Arturo Gómez busca dirigencia de la Sección 10 IMSS-Tamaulipas

NUEVO LAREDO, TAM.- Arturo Gómez Hernández, químico clínico, y quien pertenece al Hospital de Zona 6 de Ciudad Madero, visitó el Hospital General de Zona 11 y las Unidades de Medicina Familiar 76 y 78 del IMSS, para promover el voto a su favor entre los trabajadores, al cargo de Secretario General del sindicato sección 10 Tamaulipas, con la planilla azul.

El candidato manifestó que será una contienda que se llevará a cabo en todo el estado de Tamaulipas los días 4 y 5 de septiembre, con la participación de tres candidatos, con las finalidad de representar la sección 10 que agrupa alrededor de 12 mil 500 trabajadores, que abarca Tamaulipas y Veracruz.

“Mi trayectoria dentro del Seguro Social he sido delegacional, he sido seccional, me he desempeñado como secretario de puestos periféricos de la sección por seis años, conozco y sé de la problemática que hay en todo el estado de todas las unidades, yo sé que se pueden hacer muchas cosas”, explicó.