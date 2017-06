Arturo Brizio, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje

TOLUCA.- Luego de la salida de Héctor González Iñárritu, Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, presentó a Arturo Brizio como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros.

“Les presento a Arturo Brizio como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. He platicado con él sobre los proyectos que tenemos en la Comisión y él ha aceptado formar parte del equipo, esta es su casa y le doy la bienvenida, esperemos seguir construyendo el proyecto del arbitraje mexicano”, dijo el directivo en las instalaciones de la Femexfut en Toluca.

Brizio tuvo participación como árbitro en dos mundiales, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. El ahora exsilbante dijo que llega con la firme intención de hacer un proyecto en el que se reúnan las necesidades del gremio arbitral y de la misma Femexfut.

“Tenemos que ver la capacitación de los muchachos, tenemos también que entender que hubo momentos difíciles en la relación de árbitros y Federación. Tenemos que amalgamar esos términos de dignidad y prudencia en un tema que se llama equidad, tenemos que ser institucionales. Hay temas de respeto y disciplina que hay que meter en el carril para que esto pueda marchar“, destacó Brizio en su presentación.

"Héctor González dejó de ser el Presidente de la Comisión de Árbitros, hoy Arturo Brizio es el nuevo Presidente": Decio de María — FEMEXFUT (@FMF) June 14, 2017

Asimismo, el nuevo presidente de la Comisión habló de la buena actitud de los silbantes al anunciarse su llegada y también de cómo será la relación y el comienzo de su trabajo con un grupo que debe entender el tema de una relación de respeto.

“Tenemos que partir de cero con los muchachos porque no tendría sentido llegar a un lugar donde no eres bienvenido. El grupo arbitral tiene que entender que el presidente de la Comisión no lo ponen ellos, pero obviamente sería echarle gasolina a una fogata si llega una persona que no es bienvenida en el grupo. Mi relación con ellos siempre ha sido de mucho respeto, una relaciónde que cada quien hacía su trabajo en su momento y ellos me externaron que la posibilidad latente de llegar a este cargo era bien vista por ellos“, explicó.

Decio también agradeció la labor de Iñárritu al frente de la Comisión y destacó que el directivo realizó un buen trabajo durante su gestión.

