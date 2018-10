Arrestan a una persona en conexión con el caso de los paquetes con explosivos

WASHINGTON.- Las autoridades estadounidenses informaron este viernes que arrestaron a una persona en conexión con el caso del envío de paquetes con explosivos dirigidos a críticos del gobierno del presidente Donald Trump, la mayoría de ellos demócratas de alto perfil, entre los que destacan el expresidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

La directora de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, confirmó vía Twitter que hay una persona en custodia.

“Daremos una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia a las 2:30pm ET”, indicó en la red social.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET.

El arresto se produjo solo horas después de que los paquetes con explosivos enviados por correo sumaran ya 12: uno dirigido al senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker y otro a James R. Clapper, exdirector de inteligencia nacional.

Los sobres descubiertos este viernes elevan a 12 el número de dispositivos enviados.

Minutos antes del anuncio de la detención de este hombre en Florida, Trump se refirió desde Twitter al caso de los paquetes explosivos como “esta cosa de las ‘bombas'” deslizando que podría haber alguna motivación política en el momento para este incidente para afectar a los republicanos detrás de estos actos.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows – news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de octubre de 2018