Arrestan a profesora que abusó sexualmente de alumno de 13 años

E.U.- Un nuevo caso de abuso sexual sacude a Estados Unidos (para variar). Una profesora de 27 años fue arrestada por mantener relaciones sexuales con su alumno de 13, a quien también le enviaba fotografías en ropa interior.

Brittany Ann Zamora, maestra de una escuela primaria en Arizona, fue acusada por haber coqueteado con el menor de edad a través de WhatsApp y convencerlo de tener sexo. Una de las conversaciones que se dio a conocer por la policía expone lo siguiente:

– Quiero volver a intimar contigo, le decía el chico.

– ¡Lo sé bebé! Te deseo todos los días sin límite de tiempo, le contestó ella.

Fueron los padres quienes hallaron los textos en el teléfono del adolescente y denunciaron a la responsable con el director. Posterior al enfrentamiento, la pareja de Zamora amenazó a la familia si ejercían acciones legales en su contra. Por el momento, la maestra deberá pagar una fianza de 250 mil dólares.

Goodyear teacher Brittany Zamora, 27, being walked into jail after accused of having sexual relationship with 13 yr. old student at Las Brisas Academy #abc15 pic.twitter.com/B4qM3nMniv

— Kim Tobin (@KimABC15) 23 de marzo de 2018