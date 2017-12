Arrestan a mujer de 93 años por no pagar el asilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos días antes de cumplir 94 años, Juanita Fitzgerald fue arrestada y desalojada.

¿Cuál fue su crimen?

No pagar la renta de su habitación en la residencia en la que vivía, según informó WFTV 9 News.

Fitzgerald fue desalojada de la residencia National Church Residences en la que vivía por no pagar porque pensaba que iba a morir pronto.

Ella asegura que pagó la mensualidad de septiembre, pero ya no la dejaron pagar el de octubre porque, según ella, la querían echar.

La policía le notificó del desalojo el lunes, pero la mujer se negó a abandonar el edificio.

A menos que me lleven de aquí, no iré a ningún lado”, dijo a los agentes.

Finalmente lograron sacarla de las instalaciones y la metieron a la patrulla; para después llevarla a la cárcel del condado de Lake.

Debido a la edad de Juanita, se consideró necesario transportarla sin esposas para reducir el riesgo de lesiones”, señala el informe, conforme a Miami Herald.

El personal de la residencia se ofreció a ayudarla a mudarse, pero ella se negó.

Asimismo, rechazó la ayuda del Departamento de Familia, The Homeless Coalition, Department of Elder Affairs y otras ocho agencias, explicaron los oficiales.

Here is how Juanita is doing today – her 94th birthday will be spent trying to figure out where she will live long-term https://t.co/At6LjyXOzW

— Adrianna Iwasinski (@AIwasinski) December 16, 2017