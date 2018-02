Arrancan Yahleel Abdalá y Alejandro Guevara precampaña al senado

Acompañados por los también precandidatos a la diputación federal por el tercer distrito con cabecera en Río Bravo, Copitzy Hernández García y por el cuarto distrito de Matamoros, Anto Tovar García, expresaron que hoy iniciaron este recorrido por todo Tamaulipas, para dialogar con toda la militancia y delegados rumbo a la convención estatal para que los elijan como sus candidatos.

Al evento celebrado en el Comité Municipal Campesino (CNC) asistieron los diputados federales, Baltazar Hinojosa Ochoa, Edgar Melhem Salinas y Pedro Luis Coronado, quienes mostraron su total respaldo a la fórmula que encabezan los originarios de Nuevo Laredo y del Mante.

En su mensaje, Yahleel Abdalá Carmona, dijo estar convencida del reto.

“Soy priista de hueso colorado, de estas que sudan la camiseta, no me asusta el trabajo, sé hacerlo y sé hacerlo muy bien y no quiero que suene a presunción pero creo que es importante presentarme”, señaló.