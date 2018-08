Arranca oficialmente la Semana 1 de la Pretemporada de la NFL

Será esta y otras tres semanas más de Pretemporada, antes del Kick Off el día 6 de septiembre, con el partido entre Falcons vs Eagles. [Agencias]

Será esta y otras tres semanas más de Pretemporada, antes del Kick Off el día 6 de septiembre, con el partido entre Falcons vs Eagles. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Se acabó la espera para los amantes de la NFL. Hoy arranca oficialmente la Pretemporada con encuentros que servirán para ir viendo un poco de los contendientes a ser protagonistas.

Para este jueves serán 12 juegos, dos más el viernes 10 de agosto, y otros dos el sábado 11 de agosto. Si bien a los jugadores titulares los cuidarán muchos, los primeros duelos que podrás disfrutar por NFL Network serán: Browns vs Giants (18:00 horas) y Cowboys vs 49ers (21:00 horas).

Otros enfrentamientos atractivos para esta Semana 1 son los siguientes: Steelers vs Eagles; Saints vs Jaguars; Redskins vs Patriots; Texans vs Chiefs; Colts vs Seahawks; y Vikings vs Broncos.

Estos primeros ensayos podrán servir para ver a los jóvenes mariscales de campo en los que apostaron varias franquicias en el pasado Draft. Una oportunidad que deben aprovechar Baker Mayfield (Browns), Sam Darnold (Jets), Josh Allen (Bills), Josh Rosen (Cardinals) y Lamar Jackson (Ravens).

También darán una idea del panorama para Pittsburgh y su novela con el corredor Le’Veon Bell; la incertidumbre en la ofensiva de Dallas; ver si la dinastía de New England se va a volver a reinventar; y qué pasará con el QB titular de Philadelphia, el actual campeón de la NFL.

Será esta y otras tres semanas más de Pretemporada, antes del Kick Off el día 6 de septiembre, con el partido entre Falcons vs Eagles.