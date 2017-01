Arranca frío el campeón Tigres; 0-0 ante Santos

MONTERREY.- Los Tigres decidieron que no ha llegado el momento de quitarse el confeti. Tampoco de concentrarse en el arranque del Clausura 2017.

Y es que el campeón aún tiene a sus máximas figuras de vacaciones. Ricardo Ferretti decidió alinear a sólo cuatro titulares de los que empezaron la final ante América, apenas dos semanas atrás. Es decir, un plantel “B”.

El resultado: un 0-0 ante Santos, que buscó aprovechar la circunstancia del monarca del balompié nacional, pero se quedó a un disparo en el travesaño de abollarle la corona.

Claro mensaje en los hechos de que los felinos del norte quedaron disconformes con la calendarización de la Liga MX, que puso la serie por el título el 25 de diciembre y el arranque del siguiente torneo el seis de enero.

Razón por la que André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Jürgen Damm y Javier Aquino recibieron descanso para el duelo ante los laguneros en el Volcán. Esas estrellas de los universitarios recibieron el premio de tener una semana más sin actividad, luego de vencer al América en la disputa por el título pasado.

Los Tigres estrellaron un esférico en el poste, obra de Luis “Chaka” Rodríguez. Mientras que Ulises Rivas, por los Guerreros pusieron otro en el larguero.

Cuando el partido expiraba y llegaba el minuto 90, Jonatan Rodríguez quedó frustrado por el metal y la victoria santista acabó por no concretarse.

Máximas emociones en un encuentro que fue tedioso por momentos, aunque con algunos sobresaltos que provocaron algún susto en las porterías. Poco más que comentar.

Los auriazules saben que el poderoso plantel que tienen y que resguardaron para mejor ocasión, es suficiente para poder pelear por su sexta estrella durante las 16 jornadas que restan por disputar. No caer en casa con una plantilla alternativa sirve para no quedarse en cero unidades al término de la fecha uno. Tigres aún no llega al Clausura 2017.