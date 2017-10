Arranca Enrique Rivas obra en el CBTIS 234

NUEVO LAREDO, TAM.- El CBTIS 234 recibió la visita del presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien encabezó un arranque de obra en el plantel.

Fue en febrero cuando durante su visita se comprometió a apoyar a los estudiantes de nivel medio superior del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 137 y 234.

“Quizá el 115 constitucional no me exija como presidente subsanar las necesidades en materia educativa. Quizá legalmente no tenga obligación, pero moralmente tengo la obligación de entregarle cuentas al pueblo de Nuevo Laredo”, señaló el alcalde.

En la citada institución se invertirán 700 mil pesos, para la alimentación eléctrica de la misma.

Esta es la escuela 131 que es beneficiada con el programa Mi Escuela Digna y Moderna.