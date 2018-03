Arnold Schwarzenegger es operado de urgencia a corazón abierto

E.U.-El actor Arnold Schwarzenegger se sometió de emergencia a una cirugía de corazón abierto.

De acuerdo con el sitio TMZ, fuentes cercanas al actor revelaron que cuando el protagonista de El exterminadoracudió al médico a reemplazar la válvula de un catéter, un procedimiento relativamente sencillo, presentó algunas complicaciones, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia a corazón abierto. En estos momentos, Schwarzenegger se encuentra estable.

Esta no es la primera vez que Arnold se somete a la cirugía de corazón. Él tuvo una válvula aórtica reemplazada en 1997. En ese momento los médicos no consideraban que el procedimiento era urgente, pero Arnold decidió hacerlo cuando aún era joven. También dijo que en ese momento la condición era congénita y que no tenía nada que ver con los esteroides que alguna vez tomó en su vida.

Aunque la cirugía “realmente dolorosa”, como llegó a decir en alguna ocasión, fue la de 2001, después de que se rompiera seis costillas en un accidente de moto.