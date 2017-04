Arjona invita a superar lo ocurrido en la entrevista que abandonó

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves el cantautor Ricardo Arjona habló sobre lo que en realidad sucedió en días pasados, cuando abandonó la entrevista que un comunicador de CNN le realizaba.

“Voy a tratar de ser corto, vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, de este siglo que nos llena de gente de esa calaña, yo ya volteé la página y ahora vamos a tratar de voltearla todos”, afirmó.

Sobre los comentarios —tanto negativos o positivos— que recibe en las redes sociales, Arjona señaló no engancharse con ellos, pues afirma lo que se escribe ahí es un reflejo de lo que cada persona vive al momento de hacer juicios acerca de alguien más.

Pese a este incidente Arjona aseguró que no es de las personas que se molesta por las críticas que puede llegar a recibir. “A mí me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio nada, para el medio hay mucha gente, a mí me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra (ser amado u odiado) vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mí no hay ningún lío”, destacó.

El cantautor aseguró que eso no hace que deje de creer que las personas malintencionadas y “mala leche” son algo negativo que le sucede al mundo actualmente, situación que el intérprete desaprueba.

“En redes sociales la gente tiene un lugar donde establecer su comunicación con el mundo, es un espejo fiel de quien eres… hay quien no ha podido con la vida que quiso o desborda en el color en el que la vida lo trató y fijarse en ello es un error garrafal, no notarlos también es un error cada quien tiene el derecho de leerlos o no leerlos”, dijo.

Arjona, quien llegó a la Ciudad de México para presentar su nuevo disco “Circo soledad”, destacó en conferencia de prensa que el álbum se aleja de lo que antes ha hecho.

“Venía de hacer un disco y no tenía planeado hacer un disco, luego de estar escribiendo y escribiendo, me di cuenta que aquí había algo”, recalcó ante el hecho de lanzar un proyecto tan rápidamente, al que le tiene “mucho corazón”, detalló.