Ariana Grande será un personaje de Final Fantasy: Brave Exvius

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde los ochenta cada determinado tiempo alguna personalidad del mundo del espectáculo salta de los escenarios a los videojuegos, normalmente de manera infame. Prueba de lo anterior son Michael Jackson’s Moonwalker (una joya en su versión arcade), los diez juegos (sí ¡diez!) de las gemelas Olsen (auténticos bodrios) o el extrañamente popular juego de Kim Kardashian.

Ahora es Ariana Grande quien entra de lleno al mundo de los videojuegos, y lo hace en una franquicia mítica: Final Fantasy. Ariana fue la encargada de anunciar que será un personaje seleccionable en Final Fantasy: Brave Exvius, el próximo juego de Square Enix para dispositivos móviles.

♡ 👋🏼 I’m SO so excited to share that I’ll be featured in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS *crying* 🌌♡ #FFBEWW @FFBE_EN https://t.co/VpnbLR7B75

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 1 de enero de 2017