Argentina justifica cancelación de amistoso ante Israel

BUENOS AIRES .- El gobierno argentino respaldó el jueves la decisión del seleccionado albiceleste de cancelar el amistoso ante Israel previsto para el sábado en Jerusalén por temor a posibles represalias de grupos pro-palestinos y rechazó enfáticamente que el motivo haya sido por discriminación religiosa contra el pueblo israelí.

“Creo que esta campaña muy perversa hecha con efectos muy crueles de sangre sobre las camisetas, de amenazas no sólo a los jugadores… no es su coraje personal lo que está en duda sino la seguridad, que no dudamos Israel podía perfectamente haber asegurado, y el sentirse atacados, vulnerados, mancillados, no solamente ellos sino sus familias”, dijo el canciller argentino Jorge Faurie en rueda de prensa.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el miércoles la cancelación del partido ante Israel, el último del seleccionado albiceleste previo al Mundial de Rusia, para preservar la integridad física de los jugadores debido a las protestas de grupos pro-palestinos contra ese encuentro en el marco de las celebraciones por el 70mo aniversario de la creación del Estado israelí.

Un día antes del anuncio, una decena de activistas protestaron con camisetas albicelestes manchadas de pintura roja, que simulaba sangre, frente al complejo deportivo del Barcelona, donde la selección argentina realiza su preparación previa a la Copa del Mundo. A ellos se sumó el llamado de Jibril Rajoub, jefe de la Federación Palestina de Fútbol, a que árabes y musulmanes quemasen fotos y camisetas del astro argentino Lionel Messi.

Una alta fuente de la AFA señaló el miércoles a The Associated Press que la delegación argentina había recibido amenazas del grupo palestino extremista islámico Hamas. La fuente, que habló bajo condición de anonimato por lo sensible del asunto, no dio más detalles sobre la supuesta advertencia. Hamas, por su parte, negó la versión desde Gaza.

Faurie recordó que Argentina ya había jugado en Jerusalén años atrás. De hecho, el amistoso contra Israel era tomado como una especie de cábala por los albicelestes ya que fue el mismo rival que enfrentaron antes del Mundial de México 1986, que ganaron con Diego Maradona como líder. Pero el canciller resaltó que esta oportunidad coincidía con la tensión en la zona por la decisión del gobierno de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén.

Israel se apropió de Jerusalén oriental en la guerra de 1967 y la anexionó a su territorio en un movimiento que no está reconocido por la comunidad internacional. Israel considera que toda la ciudad es su capital, pero los palestinos reclaman el sector oriental como la capital de su futuro Estado.

“Este es un conflicto de gran envergadura, es una cuestión delicada sobre la cual en su momento la cancillería argentina puso en conocimiento de esto a la AFA que es una entidad separada, privada”, explicó Faurie en referencia a la decisión de los organizadores de trasladar la sede del encuentro, originariamente prevista en Haifa, a Jerusalén. “Esto planteaba para la selección argentina una especial precaución y había una gran sensibilidad que podía suscitar lo que se ha causado”.

En tanto, el jueves surgió con fuerza el rumor de que la Asociación de Fútbol de Israel analizaba accionar contra Argentina ante FIFA por supuesta discriminación religiosa como detonante de la cancelación del amistoso.

“La selección argentina, hecha de argentinos, no discriminamos a nadie, ni por raza, ni por religión… si alguien quiere llevar a la selección y decir que ha sido una discriminación religiosa deberá tener una tarea ardua para probarlo y yo me ofrecería en primer término para dar testimonio de lo que significa no discriminar”, respondió el canciller Faurie al respecto.

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Israel publicó en su cuenta de Twitter que efectivamente va a presentar una queja formal ante FIFA pero no contra Argentina, sino contra la Federación Palestina de Fútbol y su titular Rajoub.