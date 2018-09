Aranceles de Trump malos para algunos republicanos

SPANGLE.- En el Restaurante Harvester, el productor de trigo Roy Dube deja bien claro que no le gustan las políticas comerciales del presidente Donald Trump.

“Lo elegimos para el cargo y él nos saca de acuerdos comerciales”, dijo Dube la semana pasada, cuando granjeros locales se reunieron para escuchar a la candidata demócrata Lisa Brown.

Dube dice que China está comprando menos trigo de los granjeros del este del estado de Washington y las políticas de Trump han abierto la puerta para que Australia y Canadá les quiten mercado. Su frustración se extiende a su representante en el Congreso, Cathy McMorris Rodgers, que es la mujer republicana de más alto rango en la cámara baja y que aspira a un octavo mandato.

“Me preocupa el hecho de que Cathy McMorris Rodgers no opuso mayor resistencia”, dijo Dube.

Los aranceles estadounidenses sobre productos agrícolas, impuestos por Trump, se han vuelto una amenaza en un año de elecciones para los republicanos en distritos rurales que dependen grandemente de exportaciones. Con el sustento de los granjeros amenazado, la oposición a los aranceles pudiera marcar la diferencia en algunas contiendas y ayudar a determinar qué partido gana el Congreso.

McMorris Rodgers ha dicho que se opone a las medidas del presidente sobre aranceles, pero hasta ahora la Cámara de Representantes, en poder republicano, no ha tomado medidas para bloquearlos. Los demócratas dicen que los republicanos son incapaces o no están dispuestos a oponerse a Trump, quien ha declarado que sus aranceles “son lo mejor”.

“Mi oponente, aunque dice que está preocupada y que está hablando con el gobierno sobre esos asuntos, es aún mayormente una partidaria del presidente”, dijo su rival Brown, ex legisladora estatal.

Enfrentando la que parece ser la contienda de reelección más apretada de su carrera, McMorris Rodgers dice que ella ha alentado al presidente a “pasar de aranceles a un acuerdo”.

“Yo he dejado bien claro que no respaldo aranceles generalizados, que deberíamos tener un enfoque más perfilado”, le dijo McMorris Rodgers a The Associated Press.

Indicios de que las políticas comerciales de Trump tendrán un papel en las elecciones de noviembre pueden verse en el itinerario de viajes del secretario de Agricultura Sonny Perdue. En los últimos meses, Perdue ha estado en el este de Washington para sumarse a McMorris Rodgers en reuniones con granjeros. Ha visitado además el Valle Central de California para hablar con agricultores en los distritos de los representantes republicanos Jeff Denham y David Valadao. Y fue a Iowa, donde los republicanos David Young y Rod Blum están en contiendas apretadas.

La batalla por el Senado pudiera ser igualmente afectada por el asunto de los aranceles, particularmente en Dakota del Norte, Indiana y Missouri, donde candidatos republicanos tratan de arrebatarles escaños a los demócratas.

Trump ha tratado de calmar las preocupaciones de los granjeros con un paquete de subsidios de hasta 12.000 millones de dólares para ayudarles a lidiar con los efectos de la guerra comercial.

J. Read Smith, un granjero cerca de St. John, Washington, dijo que comparte el objetivo declarado de Trump de conseguir una competencia pareja en el comercio.

“Pero antagonizar a nuestros socios comerciales no es la manera de lograrlo”, dijo Smith, que enfatizó que no es demócrata, “soy estadounidense”.