Aracely Arámbula no quiere aparecer en serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Aracely Arámbula comentó que no desea aparecer en la bioserie sobre Luis Miguel que prepara Netflix.

En una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”, Aracely señaló que tampoco la ha buscado la producción del programa.

“A mí no me gustaría salir en la serie. Me estoy enfocando en mis compromisos, en mis cosas. A mí nadie me ha hablado de la serie”.