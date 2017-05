Aracely Arámbula cambió de look

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula siempre sorprende en sus redes sociales, pues es una mujer muy guapa, y ahora dejó a todos boca abiertos con su nuevo cambio de look.

La actriz presumió su nueva cabellera, misma que luce completamente rubia. Esto ocurre a unos días de que se le preguntara sobre la nueva serie que prepara Luis Miguel, donde supuestamente él contará toda la verdad sobre su vida.

“No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque soy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso, la prensa dirige hacia eso sus titulares”, expresó.