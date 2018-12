Conoce estas apps que te ayudan a tener más memoria en tu celular

CIUDAD DE MÉXICO.- Es probable que entre apps, fotos y videos, la memoria de tu celular se encuentre saturada. Y como sabemos que la leyenda: “sin espacio de almacenamiento” puede ser una tortura, traemos para ti las apps que te ayudan a liberar espacio en tu teléfono.

Files Go

Con esta app de Google liberar espacio en la memoria de tu celular no será un problema. Con más de 50 millones de descargas, Files Go puede ayudarte a eliminar archivos duplicados o que no utilizas; así como eliminar la memoria caché tanto del celular como de la memoria SD.

Además, si así lo deseas puedes guardar tus archivos en la nube y sin riesgo de perderlos para siempre.

Clean Master

Clean Master tiene más de 1K millones de descargas y con esta app podrás eliminar los contenidos “basura” de tu teléfono desde anuncios, el caché y archivos.

La app también tiene acceso a la memoria RAM, con ello la velocidad del dispositivo puede aumentar ya que detiene las aplicaciones de segundo plano.

Además se ofrece un antivirus gratuito para proteger tu dispositivo. O si lo desea, incluso puedes ocultar fotos y ponerles contraseña para que solo tú tengas acceso a ellas.

DU Speed Booster & Cleaner

Para tener más espacio en la memoria de tu celular y optimizar el funcionamiento del mismo, esta app es de las mejores y sus más de 100 millones de descargas lo demuestran.

Con esta app puedes limpiar la memoria de tu dispositivo fácilmente pues elimina memoria caché y archivos que no utilizas. También ayuda a mover apps o archivos a la tarjeta SD.

Avast Cleanup

Además de limpiar la memoria de tu celular, con esta app se potencializará y optimizará el dispositivo. Para ello, elimina apps y archivos que no se utilizan; incluso, para no perder archivos, se pueden mandar a la nube.

También puede poner a hibernar apps para ahorrar el consumo de batería, datos móviles y memoria.

AVG Cleaner

Con esta app la memoria de tu celular se limpiará al eliminar apps preinstaladas o archivos duplicados. Además, también podrás hibernar apps para optimizar el dispositivo, así la batería de tu celular durará más tiempo.